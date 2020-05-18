Минздрав Подмосковья: COVID-19 заразились 9% врачей в регионе

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью газете «Коммерсантъ» сообщила, что в регионе почти у 2 тысяч медиков была выявлена коронавирусная инфекция нового типа.

Она рассказала, что всего в Подмосковье с больными коронавирусом работает 22,5 тысячи медиков. Среди них — врачи, а также средний и младший медперсонал.

«У нас заболели 9% медиков», — уведомила Стригункова.

Глава ведомства также добавила, что от COVID-19 и пневмонии в регионе погибло 16 медиков.