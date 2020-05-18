Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сейсмологи в понедельник, 18 мая, зафиксировали в Тихом океане у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно поступившей информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 25 км в 130 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
По данным главка МЧС по Камчатскому краю, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Жертвы и разрушения отсутствуют.