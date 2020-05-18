Число случаев заражения COVID-19 превысило 4,7 млн
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире перевалило за 4,7 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 1.42 мск, число выявленных случаев заражения достигло 4 708 415. При этом число вылечившихся превысило 1,7 млн человек.
Число смертельных исходов от коронавируса в мире возросло до 314 476 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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