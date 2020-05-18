Почти 20 рейсов отменено в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили 17 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 1.10 мск, в Домодедово восемь рейсов.
Также восемь рейсов отменено и во Внуково.
При этом в Шереметьево отменен лишь один рейс.
В Жуковском отмененных или задержанных рейсов нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.