Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщает «НСН».

По словам специалиста, вакцинация коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. То есть врачей и работников, контактирующих с большим количеством людей.

«Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», — сказал Зуев.

Потом вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.

По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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