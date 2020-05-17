В Казахстане годовалый ребенок выпал из окна
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В казахстанском районном центре Макат годовалый мальчик выпал из окна, пишет департамент ЧС Атырауской области.
По информации департамента, ребенок выпал из окна на втором этаже. Пострадавшего доставили в больницу.
«Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок впал в глубокую кому.
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