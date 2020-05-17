В Молдавии число случаев заражения коронавирусом превысило шесть тысяч

В Молдавии за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 126, превысив шесть тысяч, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что всего в стране вылечились 2 408, скончались 211 пациентов.

15 мая в Молдавии закончился срок режима чрезвычайного положения. Власти начали постепенную отмену ограничений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч

— В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам

— Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за 24 часа в США