В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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В Москве и Московской области из-за порывистого ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 9.00 понедельника, 18 мая до 21.00 вторника,19 мая.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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