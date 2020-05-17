В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам

В Саудовской Аравии за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 2736, достигнув 54 752, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего выздоровели 25 722, умерли 312 пациентов.

Саудовская Аравия находится на первом месте в арабском мире по распространению коронавируса. Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста стало нарушение карантина жителями во время Рамадана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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