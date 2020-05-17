В Подмосковье отменяется ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

В Московской области с понедельника, 18 мая, будет отменено несколько важных ограничений, принятых во избежание распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед», — заявил Воробьев.

Так, с 18 мая в области возобновят работу промышленные предприятия, бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

Также снова начнут работать объекты ЖКХ.

При этом, отметил губернатор, везде в обязательном порядке должны выполняться санитарные правила.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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