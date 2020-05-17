Вирусолог оценил частичное снятие ограничений в Подмосковье

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил частичную отмену ограничений в Московской области, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает НСН.

По его словам, решение открыть предприятия – это правильное предложение.

При этом вирусолог отметил, что не стоит торопиться со снятием ограничений во всей стране.

Альштейн уточнил, что несмотря на то, что страна находится в стабильном состоянии по коронавирусу, этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия пошла на спад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.

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