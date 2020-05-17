На Кубани проверяют видео с вечеринкой в клубе во время самоизоляции

Правоохранители проверяют видеоролик с вечеринкой в ночном клубе во время самоизоляции, который предположительно сняли в Краснодаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ряде местных СМИ появилось видео с вечеринки, где молодые люди танцуют и курят кальян. Отмечается, что действие происходит в Краснодаре во время режима самоизоляции.

«По факту появления в СМИ ролика проводится проверка», — ответили в ведомстве на вопрос об инциденте.

В Краснодарском крае с 31 марта был введен карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. Поэтапный выход из ограничений в регионе начнется с 23 мая.

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