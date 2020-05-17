Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за 24 часа в США

В США за сутки зарегистрировано 24 996 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Также за 24 часа зафиксировали более 1,2 тыс. смертей от вируса. Всего умерли 88 754 человека.

С начала пандемии выявлено свыше 1,5 млн заболевших, выздоровели более 268 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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