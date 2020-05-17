В ЕГЭ не будут упрощать задания из-за пандемии коронавируса

Руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявил, что задания Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса упрощать не планируется. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — сказала она.

Решетникова также добавила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.

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