Минобрнауки: в некоторых регионах экзамены в вузах смогут пройти в традиционной форме
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах пройдут в традиционной форме, однако ориентация идет на дистанционный формат. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, экзамены могут пройти в традиционной форме только в тех регионах, где наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация.
«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов <...> я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал Фальков.
Министр добавил, что на данный момент в ведомстве ориентируются на дистанционный формат.
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