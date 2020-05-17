Минобрнауки: в некоторых регионах экзамены в вузах смогут пройти в традиционной форме

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах пройдут в традиционной форме, однако ориентация идет на дистанционный формат. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, экзамены могут пройти в традиционной форме только в тех регионах, где наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация.

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов <...> я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал Фальков.

Министр добавил, что на данный момент в ведомстве ориентируются на дистанционный формат.

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