В Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек
В Москве коронавирус выявили еще у 3855 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Уточняется, что общее число заболевших в Москве составляет 142 824.
В субботу сообщалось о 3505 заболевших. Это самый низкий показатель зафиксированных заболеваний за сутки, начиная с 30 апреля.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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