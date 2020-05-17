В Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек

В Москве коронавирус выявили еще у 3855 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Уточняется, что общее число заболевших в Москве составляет 142 824.

В субботу сообщалось о 3505 заболевших. Это самый низкий показатель зафиксированных заболеваний за сутки, начиная с 30 апреля.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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