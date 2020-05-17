В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, по состоянию на 16 мая в лабораториях провели 6 916 088 исследований на коронавирус.

Отмечается, что под контролем врачей в России остаются 262 666 человек.

По последним данным, коронавирус в России выявили у 272 043 человек, выздоровели больше 63 166, умерли 2537.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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