В Москве пассажир упал на рельсы на ж/д станции «Тульская»

Пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд на железнодорожной станции «Тульская» Павелецкого направления в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На станции «Тульская» Московской железной дороги произошло падение пассажира на рельсы под прибывающий поезд», — рассказал источник.

В результате происшествия человек погиб.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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