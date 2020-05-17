В Москве пассажир упал на рельсы на ж/д станции «Тульская»
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Пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд на железнодорожной станции «Тульская» Павелецкого направления в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На станции «Тульская» Московской железной дороги произошло падение пассажира на рельсы под прибывающий поезд», — рассказал источник.
В результате происшествия человек погиб.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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