В Коммунарке проходят лечение 275 пациентов

В Москве в больнице №40 в Коммунарке проходят лечение 275 человек. Об этом сообщает главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По состоянию на 17 мая в больнице у 272 человек выявлена внебольничная пневмония. Из них у 165 пациентов подтвержден коронавирус.

Отмечается, что в реанимации находятся 46 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 19 заболевших.

Днем ранее в Коммунарке лечение проходили 266 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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