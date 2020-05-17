В Приморье коронавирусом заразились более 1200 человек

Приморские медики за последние сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом на территории региона, общее количество инфицированных достигло 1268, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление краевого правительства.

«Семьдесят один случай заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1268 случаев», — говорится в сообщении.

Власти Приморья отметили, что основной прирост новых заболевших в общую статистику вносят города Владивосток, Находка и Арсеньев.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в регионе действуют до 31 мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Ленобласти приостановили работу крупных ТЦ из-за нарушений регламента

— В Северной Осетии выявили нарушения при выплатах медикам

— Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек