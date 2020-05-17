В Мексике от COVID-19 погибли более 5 тысяч человек

В Мексике за последние сутки от COVID-19 погибли 278 человек, общее количество летальных исходов возросло до 5 045, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

«К сожалению, из-за вызываемых коронавирусом осложнений умерли 5 045 человек», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, за последние 24 часа в Мексике выявили еще 2 112 заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 47 144 человек.

Власти страны намерены с 18 мая начать ослабление карантинных ограничений в регионах, где эпидемиологическая ситуация улучшается.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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