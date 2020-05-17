В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек

Число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки, за последние сутки превысило 1,5 млн, сообщает статистический портал Worldometer.

По последним данным, в стране от COVID-19 скончались 89 511 пациентов. Уровень смертности составил 271 человек на 1 млн населения страны.

Вылечились от заболевания 337 840 зараженных.

Всего, по данным портала, в настоящий момент в мире инфицировано более 4,7 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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