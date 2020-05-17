В Бразилии от COVID-19 погибли более 15 тысяч человек

Число смертей от COVID-19 в Бразилии за последние сутки возросло на 816 и превысило 15 тысяч случаев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

В настоящий момент медиками подтверждено 15 633 летальных исходов у зараженных пациентов, еще 2 304 смерти анализируются.

В течение последних 24 часов в Бразилии выявлено 14 919 случая заражения инфекцией, общее число зараженных составляет 233 142, вылечились 89 672 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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