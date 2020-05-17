Палестина запретит передвижения на время Ураза-Байрам из-за коронавируса

Власти Палестине вводят с 22 мая в стране полный запрет на передвижения граждан в населенных пунктах во время трехдневного празднования Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Мухаммеда Штайе, распространенного в местных СМИ.

«В течение трех дней по 25 мая включительно любое передвижение в городах, деревнях и лагерях беженцев будет запрещено. Работать будут только пекарни и аптеки», — сказал Штайе.

Во время праздника все государственные и частные учреждения также будут закрыты.

По словам премьера, после окончания Ураза-Байрам властями страны будет дана оценка эффективности принятым мерам, и будет решаться вопрос об ослаблении карантинных ограничений.

В настоящее время на территории Палестины зафиксировано 555 случаев заражения коронавирусом, погибли четыре человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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