В Непале от коронавируса скончался первый пациент
В Непале от COVID-19 погибла 29-летняя женщина, что стало первым смертельным случаем в стране, связанным с коронавирусом, сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на заявление национального минздрава республики.
«Расследование и серия тестов показывают, что это первая смерть от Covid-19 в стране», — заявили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что женщина погибла по пути в больницу. В начале мая она родила ребенка.
В настоящее время в Непале зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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