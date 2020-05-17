Эстония прекращает режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Руководство Эстонии приняло решение снять режим чрезвычайного положения, который длился более двух месяцев из-за пандемии коронавируса, в воскресенье, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра республики Юри Ратаса.

«Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность», — сказал Ратас в телеобращении к гражданам страны.

Он подчеркнул, что прекращение режима ЧС не означает снятия всех установленных запретов из-за распространения вируса. В частности, в действии остаются ограничения на публичные мероприятия, работу ресторанов, баров и казино, а также спортивные соревнования со зрителями.

Границы Эстонии также останутся закрытыми для граждан всех стран, кроме Литвы, Латвии и Финляндии.

Режим чрезвычайного положения в стране был введен 13 марта. По последним данным, в Эстонии зафиксировано 1 770 случаев заражения коронавирусом, погибли 63 человека.

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