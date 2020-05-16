Полиция Польши применила слезоточивый газ против протестующих предпринимателей

Польская полиция применила слезоточивый газ и физическую силу против участников протеста предпринимателей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Варшавы Сильвестра Марчака.

Меры прямого принуждения были использованы полицейскими после нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов, пояснил Марчак.

Акция протеста проходила на Замковой площади в Варшаве. Предприниматели требовали от властей финансовой поддержки в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса нового типа.

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