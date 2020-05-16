В Узбекистане число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 47
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В Узбекистане за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 47, достигнув 2 738, пишет минздрав страны.
Отмечается, что выздоровели 2 158, скончались 11 пациентов. До 1 июня в Узбекистане действует карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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