В Египте число смертей от коронавируса превысило 600
В Египте число смертей от коронавируса достигло 612, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 11 719, выздоровели 2 950 человек.
Ранее власти Египта представили «план сосуществования страны с новым коронавирусом», предполагающий закрытие образовательных, спортивных и развлекательных заведений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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