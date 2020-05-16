Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне

Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, после заражения коронавирусом скончалась беременная девушка-врач, добавил Сулейманов. Он подчеркнул, что руководство региона делает все возможное, чтобы обезопасить работу медиков.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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