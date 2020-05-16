В Италии за сутки от коронавируса умерли 153 пациента, что увеличивает общее число жертв до 31 763, пишет минздрав страны.

Сообщается, что всего в стране заразились 224 тысячи, выздоровели 122 тысячи человек.

18 мая в Италии начнется второй этап снятия ограничений по коронавирусу: откроются рестораны, бары, парикмахерские и магазины. Также верующие смогут посещать храмы с соблюдением санитарных мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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