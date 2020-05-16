Самолет с 77 россиянами вылетел из Анголы

Самолет с 77 россиянами, застрявшими за рубежом из-за коронавируса, вылетел из Луанды в Москву, пишет ТАСС.

Сообщается, что на борту также находятся два гражданина Казахстана. Нынешний возвратный рейс стал третьим на нынешней неделе из Восточной и Южной Африки. Всего домой из этого региона вернулись 467 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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