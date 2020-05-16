На портале госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Борющиеся с коронавирусом медики через портал госуслуг могут подать жалобу на отсутствие надбавки к зарплате, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязи.

Ранее Следственный комитет начал проверку информации о том, что в некоторых регионах медики не получили надбавки к зарплате за борьбу с коронавирусом.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2 537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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