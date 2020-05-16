В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Если пассажиры в самолетах будут рассаживаться с дистанцией в 1,5-2 метра, то это вызовет удорожание билетов в несколько раз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования (1,5-2 метра) людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — сказал Дитрих.

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы. По мнению Дитриха, перчаток и масок достаточно, чтобы предотвратить заражение пассажиров.

Ранее Росавиация представила проект постепенного снятия ограничений по коронавирусу. План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции. Позже Росавиация удалила документ и сообщила, что дорабатывает план.

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