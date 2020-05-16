В Совфеде не удивились санкциям Украины против МГУ и Эрмитажа

В Совфеде не считают чем-то удивительным указ президента Украины Владимира Зеленского о введении трехлетних санкционных мер против ряда российских учреждений культуры и науки. Об этом RT рассказал сенатор Сергей Цеков.

Он полагает, что Киев продолжает придерживаться взятого ранее направления — «полностью отгородиться от России, от прошлого, от общей истории». Именно поэтому украинская сторона начала «с чистого листа» и строит свою историю со своими традициями и культурой. Цеков считает, что санкции против МГУ и Эрмитажа были введены, так как в учреждениях представлены достоверные экспонаты и приводятся существующие факты.

«Такие, как они есть, а не те, что придумывает современная власть Украины», — пояснил сенатор.

Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России накануне, 15 мая. Ограничительные меры, введенные Киевом, предполагают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другое.

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