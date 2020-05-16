В Севастополе снимут ограничения из-за коронавируса с 18 мая
Врио губернатора Михаил Развожаев объявил, что с 18 мая в Севастополе снимаются введенные из-за коронавируса ограничения для многих жителей, цитирует ТАСС.
Он отметил, что эпидемиологическая обстановка позволяет снижать режим самоизоляции. В оперативном штабе не стали возражать.
Развожаев подчеркнул, что ограничения продолжат действовать в отношении людей, которые входят в группы повышенного риска уязвимости. Это люди старше 65 лет, россияне с рядом хронических заболеваний.
С начала вспышки коронавируса в Севастополе выявили 135 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 человека и двое умерли.
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