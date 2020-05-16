Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки
Более 25 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах за последние сутки, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
По его данным, за минувшие сутки в США выявлено 25 050 новых случаев заражения, коронавирусом, при этом скончались 1632 человека.
Всего, по данным университета, за все время пандемии коронавирусом в стране заразились более 1 443 397 человек, скончались 87 568.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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