Врач рассказала об опасности массового тестирования на антитела к COVID-19

Массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу может привести к всплеску нарушений режима самоизоляции. Об этом «Газете.Ru» заявила врач аллерголог-иммунолог, член Европейской Академии Аллергологии и Клинической иммунологии Мария Польнер.

«При положительном результате нельзя расслабляться и отказываться от мер профилактики — ношения маски, соблюдения гигиены, нарушения самоизоляции и соцдистанции, также нет точных данных, что невозможно заразиться вновь. При проведении массового тестирования и выявления антител у значительного количества населения можно ожидать более неосторожного поведения в отношении вируса», — сообщила медик.

По ее словам, сейчас нет точных данных по поводу длительности и силы приобретенного иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции. Более того, неизвестно, какой уровень антител нужен для защиты от повторного заражения.

«Как объясняют власти, это проводится в рамках исследования популяционного иммунитета — выясняется, сколько человек реально столкнулись с COVID-19, чтобы можно было принять решение о продлении или снятии ограничительных мер. Считается, что для того, чтобы взять пандемию под контроль, количество человек с антителами среди всего населения должно быть около 65%», — заключила Польнер.

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