Почти 50 псковских медиков заразились коронавирусом

В Псковской области коронавирусом с начала эпидемии заразились 49 медицинских работников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

18 человек уже выздоровели, добавил он.

В большинстве случаев речь идет о легкой или даже бессимптомной форме заболевания, утверждает Ведерников. Однако один человек находится на ИВЛ.

Губернатор также рассказал, что инфицированные коронавирусом медработники получат порядка 110 тыс. руб. каждый, дополнительно ко всем выплатам, премиям и доплатам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Псковские власти ограничили карантинные меры

— В Псковской области предложили ввести «перчаточный режим»