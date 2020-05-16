Власти Москвы считают, что рано говорить об ослаблении режима изоляции до 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в данный момент Роспотребнадзор формирует соответствующие планы по ослаблению ограничений в столице, но их, вероятно, не будут обсуждать раньше 22 мая.

«Говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — добавил Немерюк.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

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