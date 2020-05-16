В Москве отмечен минимальный с начала мая прирост выявленных случаев COVID-19

За минувшие сутки в столице выявили наименьшее число заразившихся (3 505) коронавирусом за последние 16 дней, отметил оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19.

Более 85% новых выявленных случаев — это люди младше 65 лет. Общее число обнаруженных случаев вируса составляет 138 969, выздоровели за весь период более 26 тыс. пациентов, умерли — 1 432. Число активных случаев в городе — 111 505.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

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