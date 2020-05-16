Жертвами тайфуна на Филиппинах стали четыре человека

Обрушившийся на Филиппины тайфун «Амбо» унес жизни четырех человек, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на власти и полицию.

Еще 25 человек пострадали, пока бежали в эвакуационные центры. Всего эвакуированы более 300 тыс. человек.

В провинции Кесон сильный ветер повредил линии электропередач, оставив 30 городов без электричества, рассказал глава провинции Данило Суареса.

Тайфун «Амбо» обрушился на острова Самар 14 мая, принеся с собой сильные ливни и ветер с порывами до 40-50 метров в секунду. По данным метеорологов, тайфун должен покинуть территорию Филиппин к понедельнику, 18 мая.

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