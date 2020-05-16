В России проведено уже более 6,6 млн тестов на коронавирус

Свыше 6,6 млн тестов на коронавирус проведено в России на сегодняшний день. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом за последние сутки было сделано 242 тыс. исследований.

В ведомстве также рассказали, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 в стране остаются около 259 тыс. граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

— Снова рост: последние данные о коронавирусе в России