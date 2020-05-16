В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек
Еще 1 470 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 26 032.
Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования. Кроме того, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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