В России выявили еще 9 200 случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.

Также за 24 часа в стране выздоровели 4 940 пациентов, а умерли — 119.

Таким образом, общее число обнаруженных людей с COVID-19 в РФ составляет 272 043. За весь период вылечились более 63 тыс. человек, число летальных исходов — 2 537.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

— В РФ вернутся три самолета с помогавшими в борьбе с COVID-19 в Сербии военными

— Российский суд принудительно изолировал вернувшегося с Гоа туриста