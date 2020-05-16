Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки возросло на 528

За последние сутки на Украине были обнаружены еще 528 человек с подтвержденным COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

По данным на 9.00 мск, за минувшие 24 часа в стране скончался после заражения еще 21 человек, (всего 497). Общее число заболевших достигло 17 858. За весь период выздоровели 4906 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире выявлено свыше 4,6 млн заболевших.

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