В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

В субботу, 16 мая, в столице состоится восьмая масштабная дезинфекция в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, подобные меры проводятся каждую неделю, так как эпидемиологическая ситуация остается сложной, а специалисты считают дезинфекцию одним из самых эффективных средств профилактики. В связи с этим в субботу в городе дезинфицируют дороги, медицинские учреждения, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и не только.

«Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — уточнил Бирюков.

Также специалисты обработают территории лечебно-профилактических учреждений, зоны перед метро и здания входных групп станций метро.

Всего в Москве выявлено свыше 135 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели более 24 тыс. пациентов, умерли — 1358.

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