Российский суд принудительно изолировал вернувшегося с Гоа туриста

Человек, который прилетел в Красноярск вывозным рейсом, по решению суда принудительно отправлен в обсервацию. Об этом рассказали в региональном главке Роспотребнадзора.

Уточняется, что рейс прибыл в Емельяново накануне около 21.20 мск. В самолете находились почти 300 человек (до Красноярка летели 25 пассажиров). После прибытия многих граждан направили на изоляцию по месту проживания, однако один пассажир отказался добровольно уходиться на изоляцию. Его принудительно направили в обсерватор, согласно решению открытого судебного заседания Емельяновского районного суда.

По последним данным, в Красноярском крае выявлено свыше 1,5 тыс. человек, выздоровели 500 пациентов, а умерли — 16.

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