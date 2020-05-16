В Забайкалье коронавирус обнаружили у 66 пациентов онкологического диспансера

Коронавирус обнаружили у 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

В настоящее время в медучреждении введены временные карантинные ограничения.

В ведомстве рассказали, что всех заболевших отправили в моностационар первой городской больницы Читы.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 510 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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