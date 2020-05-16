Власти Италии хотят разрешить поездки по стране с 3 июня

Итальянские власти намерены снять ограничительные меры на передвижение, введенные ранее в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает la Repubblica со ссылкой на пресс-релиз Совета министров.

Так, правительство намерено разрешить гражданам пересекать внутренние границы, а также разрешить въезд и выезд из других стран.

С 18 мая передвижение граждан внутри регионов не будет запрещено, однако за местными властями сохраняется право заново вводить или продлить существующие ограничения.

Кроме того, со 2 июня будет снят запрет на передвижение в личном и общественном транспорте внутри региона, а с 3 июня — передвижение планируют разрешить между другими регионами.

Передвижение между другими государствами также будет контролироваться государственными мерами исходя из эпидемиологической ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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